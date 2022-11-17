الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأميركي وينخفض مقابل اليورو الأوروبي

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضاً مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وجرى تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1908 دولار أمريكي، بارتفاع 0.21%، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1462 يورو بانخفاض 0.07%.