واشنطن تدرس إجراء مراجعة أمنية لمشروعات إيلون ماسك

كتب مراسل في وكالة بلومبرغ للأنباء على تويتر نقلاً عن مصادر أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يناقشون ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إخضاع مشروعات إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا، لمراجعات أمن قومي.وأضاف المراسل أن المشروعات تشمل صفقة ماسك لشراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر وخدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية.