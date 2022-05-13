البنك المركزي يعلن عن طرح رخص البنوك الرقمية في مصر خلال أسابيع
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البنك المركزي يعلن عن طرح رخص البنوك الرقمية في مصر خلال أسابيع

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العرب اليوم - البنك المركزي يعلن عن طرح رخص البنوك الرقمية في مصر خلال أسابيع

البنك المركزي المصري
القاهرة - العرب اليوم

أعلن نائب محافظ البنك المركزى المصري رامى ابو النجا أنه من المقرر الإعلان عن طرح رخصة البنوك الرقمية بالسوق المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرا إلى تقدم 5 بنوك للحصول على رخصة بنك رقمي، أبرزها بنك مصر و4 بنوك أخرى عربية وخاصة .وقال أبو النجا - خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم - إن حجم التعاملات الإلكترونية بالسوق المصرية إرتفع إلى أكثر من 6.4 تريليون جنيه فى 2022، مقابل 4.2 تريليون جنيه في 2020، كما أن إجمالي حجم التعاملات عبر تطبيق "انستاباي" للتحويل بين البنوك سجلت نحو ملياري جنيه بعدد معاملات بلغت 500 ألف معاملة منذ إطلاق التطبيق رسميا في 22 مارس الماضي. 

وكشف نائب محافظ البنك المركزي أن عدد نقاط البيع الإلكترونية في مصر بلغ نحو 800 ألف نقطة بيع إلكترونية، كما تخطت ماكينات الصراف الآلي 19 ألف ماكينة، لافتا إلى أن هناك طفرة كبيرة فى حجم المدفوعات الإلكترونية والدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية والهاتف المحمول، وذلك مع زيادة أعداد شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة.وأشار إلى أن أعداد الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية قفزت من شركتين خلال عام 2014؛ لتصل إلى 112 شركة خلال الوقت الراهن، لافتا إلى أن هناك طفرة كبيرة في حجم المدفوعات الإلكترونية والدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية والهاتف المحمول، وذلك مع زيادة اعداد شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة ، حيث بلغت اعداد الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية.من جانبه، قال وكيل محافظ البنك المركزي المصري المهندس إيهاب نصر إن حجم التعاملات (التجارية) الإلكترونية ارتفع إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 800 مليون جنيه في 2020، وذلك بفعل جهود الدولة والبنك المركزى المصرى لدعم التحول الرقمى وشركات التكنولوجيا المالية .

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البنك المركزي يعلن عن طرح رخص البنوك الرقمية في مصر خلال أسابيع البنك المركزي يعلن عن طرح رخص البنوك الرقمية في مصر خلال أسابيع



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