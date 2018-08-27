استقرار أسعار اليورو أمام الجنيه المصري الإثنين

استقرت أسعار اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 27-8-2018، حيث شهدت العملة الأوروبية زيادة فى سعرها مقابل الجنيه.
سجل سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى ، 20.10 جنيه للشراء، و 20.29 جنيها للبيع، فيما جاء سعره فى تعاملات عدد آخر من البنوك، كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى
20.19 جنيه للشراء
20.33 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
20.29 جنيه للبيع
20.10 جنيه للشراء
سعر اليورو فى بنك مصر
20.12 للشراء
20.29 للبيع
سعر اليورو فى بنك القاهرة
20.12 للشراء
20.30 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
20.17 للشراء
20.36 للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
20.14 للشراء
20.31 للبيع
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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