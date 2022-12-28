تأخير تحميل النفط الخام في أحد موانئ تكساس الرئيسية بسبب تسرب نفطي

أدى تسرب نفطي في محطة فلينت هيلز لتصدير النفط في ميناء إنجلسايد بولاية تكساس الأمريكية إلى تأخير تحميل عدد من ناقلات النفط بالمحطة.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن 5 ناقلات تحمل 5 ملايين برميل من خام غرب تكساس الوسيط وغرب تكساس الخفيف تأخرت في مغادرة المحطة بعد أن أوقف حرس السواحل كل الأنشطة في المنطقة عقب حدوث تسرب نفطي يوم السبت الماضي.