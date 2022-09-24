عمال النفط في الأرجنتين ينهون إضرابا بعد التوصل لاتفاق بشأن السلامة

ألغت نقابات تمثل آلافا من عمال النفط في الأرجنتين بعد ظهر يوم الجمعة إضرابا بدأوه يوم الخميس بعد انتهاء اجتماع مع رؤساء الشركات بالتوصل لاتفاق على زيادة إجراءات السلامة وتدريب الموظفين. وكان العمال قد بدأوا الإضراب يوم الخميس بعد اندلاع حريق في صهريج تخزين تسبب في انفجار في مصفاة لنيو أمريكان أويل