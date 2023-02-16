انخفاض حجم استثمارات روسيا في الأوراق المالية الأميركية إلى الثلث

كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن قيمة الأوراق المالية الحكومية الأمريكية تحتفظ بها روسيا بلغت 629 مليون دولار حتى ديسمبر 2022، منخفضة إلى الثلث قياسا بنوفمبر.