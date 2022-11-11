الولايات المتحدة تسمح ببعض المعاملات الروسية المتعلقة بالطاقة حتى مايو المقبل

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستسمح باستمرار بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة مع العديد من الكيانات الروسية مثل بنوك سبيربنك وفي.تي.بي وألفا حتى 14 مايو المقبل. وذكرت الوزارة في إشعار على موقعها الإلكتروني، أنها ستمدد ترخيصاً عاماً كان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل. والبنك المركزي الروسي مدرج أيضاً على القائمة.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع من بدء سريان الحد الأقصى لمجموعة السبع على أسعار النفط الروسي في الخامس من ديسمبر المقبل.