رئيس البنك الدولي يتنحى عن منصبه قبل عام من انتهاء ولايته

أبلغ رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس موظفيه أنه يخطط لمغادرة منصبه بنهاية العام المالي الحالي، أي قبل نحو عام من انتهاء ولايته. وقال المسؤول الدولي في خطاب: "زملائي الأعزاء، أكتب لأعلمكم أني أبلغت مجلس الإدارة بقراري بشأن اعتزامي التنحي عن منصبي كرئيس لمجموعة البنك الدولي بنهاية عامنا المالي". وكانت وكالة "بلومبرج" قد ذكرت أنه سيتنحى في غضون عام.