تراجع أسعار الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء

تراجعت اسعار الريال السعودي مقابل الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء 4-9-2018 بداية التعاملات سوق المال بالبنوك السعودية كالأتي:
الريال السعودي
1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 3.7505 ريال سعودي
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GMT 04:48 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرانخفاض سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء
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GMT 04:18 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبراستقرار سعر الريال اليمني مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء
شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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