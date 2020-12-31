واشنطن تعلن فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الفرنسية والألمانية
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واشنطن تعلن فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الفرنسية والألمانية

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العرب اليوم - واشنطن تعلن فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الفرنسية والألمانية

واشنطن
واشنطن - العرب اليوم

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض رسوما جمركية إضافية على المنتجات الفرنسية والألمانية، ردا على رسوم فرضها الاتحاد الأوروبي، واعتبرتها واشنطن "مفرطة وغير عادلة" وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، في بيان له: إنه "أضاف تعريفات جمركية على أجزاء تصنيع الطائرات، وبعض أنواع النبيذ غير الفوار، وكذلك الكونياك، وأنواع أخرى من البراندي من فرنسا وألمانيا".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي لديه رسوم جمركية محسوبة بشكل غير عادل ضد الولايات المتحدة، سمح بها بموجب حكم أصدرته منظمة التجارة العالمية في سبتمبر، في إطار النزاع الجاري (بشأن إعانات الطيران المدني التي تشمل شركة الطائرات الأوروبية إيرباص، ومنافستها شركة بوينغ الأمريكية)" وتابع المكتب: "على الاتحاد الأوروبي اتخاذ بعض الإجراءات للتعويض عن هذا الظلم".

المصدر: "لوفيغارو" + "رويترز"

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واشنطن تعلن فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الفرنسية والألمانية واشنطن تعلن فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الفرنسية والألمانية



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