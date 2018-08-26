الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.38%



أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.38% أي ما يعادل 163 نقطة، وأقفل عند مستوى 42588 نقطة.

وبلغت كمية التداول 49173890 سهماً نفذت في 373 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 227 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 127 شركة، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.