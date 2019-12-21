روسيا توقع اتفاقا لنقل الغاز لأوروبا عبر الأراضي الأوكرانية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري كوزاك نائب رئيس الوزراء الروسي قوله إن غازبروم الروسية ونفتوغاس الأوكرانية ستوقعان اتفاقا جديدا مدته خمس سنوات لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا.

ونسبت الوكالة إلى كوزاك توقعه أن توقع روسيا وأوكرانيا العقد قبل نهاية 2019. وينتهي الاتفاق الحالي في 31 ديسمبر.