ارتفاع سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء

ارتفعت سعر الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء 4 - 9 -2018 خلال تعاملات سوق المال في اسرائيل كالأتي:

الشيكل الاسرائيلي

1 شيكل اسرائيلي = 0.2766 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.6151 شيكل اسرائيلي