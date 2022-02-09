الآلاف يتظاهرون في الأرجنتين ضد اتفاق مع صندوق النقد لسداد 44 مليار دولار

تظاهر آلاف الأرجنتينيين في بوينس آيرس ، للتنديد باتفاق تم التوصل إليه بين حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط وصندوق النقد الدولي بشأن سداد قرض بقيمة 44 مليار دولار.وتجمع ناشطون من نحو 200 منظمة أمام القصر الحكومي أو "كازا روزادا".

وقالت النائبة ميريان بيرغمان من "جبهة اليسار والعمال" إن على حكومة فرنانديز أن "تتذكر التاريخ الأرجنتيني: جميع الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1983 جلبت الفوضى، وانتهت بتعديلات (هيكلية)، وتضخم مفرط وأزمات اجتماعية هائلة".وأضافت أنه يجب على الحكومة "أن تثبت ما الذي يجعل الأمر مختلفا" هذه المرة.

وكان الرئيس الأرجنتيني قد أعلن في 28 كانون الثاني/يناير عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لإعادة جدولة قرض بقيمة 44 مليار دولار تم منحه عام 2018 إلى حكومة سلفه ماوريسيو ماكري.وبموجب الاتفاق الجديد التزمت الأرجنتين بخفض عجزها المالي بشكل تدريجي من ثلاثة بالمائة عام 2021 إلى 0,9 بالمائة فقط عام 2024.

وبحسب الحكومة لن يؤثر الاتفاق على الإنفاق الاجتماعي أو النمو الاقتصادي.وقالت فيلما ريبول القيادية أيضاً في "جبهة اليسار والعمال" إن الاتفاق "لا علاقة له باحتياجات الشعب الأرجنتيني، انما يتعلق بديون غير شرعية وغير قابلة للسداد".