الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.05%



أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وأغلق مؤشر "ستوكس يورب 600" القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.05% إلى 383.56 نقطة.

كما أغلق مؤشر "داكس" الألماني مرتفعاً بمقدار 28.94 نقطة ليصل إلى 12394.52 نقطة، فيما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي 13.17 نقطة ليصل عند 5432.50 نقطة.