اليابان تقرر الإفراج عن 15 مليون برميل من مخزونها النفطي

قررت الحكومة اليابانية الإفراج عن 15 مليون برميل إضافية من مخزونها الاحتياطي النفطي في إطار التعاون مع أعضاء الوكالة الدولية للطاقة لبعث الاستقرار في سوق الطاقة العالمي. وصرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال لقاء صحفي عقد مؤخرا، أن النفط سيضخ من احتياطي الدولة والقطاع الخاص. وذكر كيشيدا أن اجتماعا وزاريا للوكالة الدولية للطاقة قرر مؤخرا الإفراج عن 120 مليون برميل من النفط. وقال إن كمية 15 مليون برميل يزيد بـ50 بالمائة عن الحصة التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة لليابان وثاني أكبر كمية بعد الولايات المتحدة التي ستفرج عن 60 مليون برميل.