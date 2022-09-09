انفجار في خط أنابيب للغاز الطبيعي في ولاية لويزيانا الأميركية

أعلن خفر السواحل الأمريكي فجر الجمعة، أنه يستجيب لانفجار خط أنابيب للغاز الطبيعي في بحيرة ليري بولاية لويزيانا.

وبينما، قال خفر السواحل في بيان، أنه تلقى بلاغا عن حريق كبير في بحيرة ليري، لم ترد تقارير فورية عن إصابات أو عواقب أو تلوث.

وأضاف أنه "تم تأمين خط الأنابيب، ومازال سبب الحادث قيد التحقيق".