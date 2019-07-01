سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي الاثنين
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سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي الاثنين

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي الاثنين

الجنيه المصري
الرياض - العرب اليوم

1 جنيه مصري = 0.2244 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.4571 جنيه مصري

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سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي الاثنين سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي الاثنين



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سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي الاثنين سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي الاثنين



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ظهرت بفستان أبيض قصير وتسريحة شعر مميَّزة

كيم كارداشيان تتألَّق خلال حفل عيد ميلاد شقيقتها "كلوي"

واشنطن - العرب اليوم

شُوهدت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بعد انتهائها من حضور حفل عيد ميلاد شقيقتها كلوي، السبت في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وظهرت كيم التي تبلغ من العمر 38 عامًا في الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مرتدية فستانا أبيض قصيرا والشعر القصير مع تسريحة تتناسب مع الفستان. وحضر حفل عيد ميلاد كلوي الـ35 باقي شقيقاتها كايلي وكيندال جينر. كانت كيم كارداشيان استقبلت في مايو الماضي طفلها الرابع Psalm عن طريق الأم البديلة، وهو ثاني طفل لها يلد بهذه الطريقة بعد ابنتها شيكاغو بسبب عدم قدرتها على الإنجاب بعد تعرضها لنزيف في الرحم خلال ولادة طفلها الثاني سانت في 2015. قد يهمك أيضا: كيم كارداشيان تُؤجِّل زيارتها إلى إسرائيل لأجل غير مُسمَّى كيم كارداشيان تكشف عن خزانة ملابسها عبر "إنستغرام"  ...المزيد

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