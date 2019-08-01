سعر دولار كندي مقابل الريال السعودي اليوم 1 اغسطس
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سعر دولار كندي مقابل الريال السعودي اليوم 1 اغسطس

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العرب اليوم - سعر دولار كندي مقابل الريال السعودي اليوم 1 اغسطس

الريال السعودي
الرياض - العرب اليوم

1 دولار كندي = 2.8403 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3521 دولار كندي

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سعر دولار كندي مقابل الريال السعودي اليوم 1 اغسطس سعر دولار كندي مقابل الريال السعودي اليوم 1 اغسطس



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