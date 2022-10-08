اختراق أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم وسرقة 570 مليون دولار

علقت منصة تبادل العملات المشفرة "باينانس" مؤقتا شبكة البلوكشين الخاصة بها بعد أن سرق متسللون حوالي 570 مليون دولار من عملة "بي إن بي".

وتعرضت منصة "باينانس" لتداول العملات الرقمية دوليا وهي أكبر بورصة تشفير في العالم، لاختراق نتجت عنه خسارة ما قيمته 570 مليون دولار، وحسب موقع "فوربس" المالي فإن الرموز المميزة BNB المسروقة، تم استرداد نحو 100 مليون