الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو". فقد انخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.91% ليتداول عند 1.1164 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 1.25%، إلى 1.1449 يورو.