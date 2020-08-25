الولايات المتحدة والصين تبحثان تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بينهما

بحث الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزامة الأمريكي ستيف منوشين تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين في اتصال مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هو.