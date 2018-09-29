تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي السبت
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تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي السبت

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العرب اليوم - تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي السبت

الجنيه المصري
الرياض - العرب اليوم

تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي السبت

1 جنيه مصري = 0.2105 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7499 جنيه مصري

اقتصاد عاجل
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تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي السبت تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي السبت



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تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي السبت تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي السبت



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خلال مهرجان "Ballet's Fall Fashion Gala

سارة باركر تتألق في نيويورك بفستانها الأحمر

نيويورك ـ مادلين سعاده

شاركت سارة جيسيكا باركر وزوجها ماثيو برودريك في مهرجان Ballet's Fall Fashion Gala في مدينة نيويورك مساء الخميس. وظهرت الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر، في حين بدا بروديريك البالغ من العمر 56 عاما ، رشيقا في بدلة انيقة سوداء. تميز فستان باركر بالأكتاف المنتفخة وخط العنق على شكل حرف 'v' بينما صففت شعرها في ذيل حصان منخفض ، مثبت بشريط أسود . وتزينت نجمة فيلم "The Sex And The City "بأكسسوارات من أحجار الماس الانيقة بينما اضافت مزيدا من السنتيمترات إلى طولها بزوجا من الأحذية الحمراء ذات كعب عال. في هذه الأثناء ، ظهر ماثيو مرتديا بدلة سوداء وقميص ابيض وربطة عنق "بيبيون" انيقة. أمضى باركر وبرودريك المساء في الاختلاط مع المذيع آندي كوهين والممثلة كيلي ريبا والتي ارتدت ثوب فضي مزخرف ،

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