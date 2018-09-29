تعرف على سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي السبت
1 جنيه مصري = 0.2105 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7499 جنيه مصري
GMT 04:30 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الدينار الليبي مقابل الريال السعودي السبت
GMT 04:29 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي السبت
GMT 04:28 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الريال السعودي السبت
GMT 04:27 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الدينار العراقي مقابل الريال السعودي السبت
GMT 04:25 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الدينار البحريني مقابل الريال السعودي السبت
شاركت سارة جيسيكا باركر وزوجها ماثيو برودريك في مهرجان Ballet's Fall Fashion Gala في مدينة نيويورك مساء الخميس. وظهرت الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر، في حين بدا بروديريك البالغ من العمر 56 عاما ، رشيقا في بدلة انيقة سوداء. تميز فستان باركر بالأكتاف المنتفخة وخط العنق على شكل حرف 'v' بينما صففت شعرها في ذيل حصان منخفض ، مثبت بشريط أسود . وتزينت نجمة فيلم "The Sex And The City "بأكسسوارات من أحجار الماس الانيقة بينما اضافت مزيدا من السنتيمترات إلى طولها بزوجا من الأحذية الحمراء ذات كعب عال. في هذه الأثناء ، ظهر ماثيو مرتديا بدلة سوداء وقميص ابيض وربطة عنق "بيبيون" انيقة. أمضى باركر وبرودريك المساء في الاختلاط مع المذيع آندي كوهين والممثلة كيلي ريبا والتي ارتدت ثوب فضي مزخرف ،
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