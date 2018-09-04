أسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء
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أسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء

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العرب اليوم - أسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء

العملات العربية
الرياض - العرب اليوم

سجلت أسعار العملات العربية مقابل الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء 4-9-2018، بداية التعاملات، حيث بلغت أسعارالعملات العربية مقابل الدولار الأميركي الأسعار كالاتي:

 الجنيه المصري

1 جنيه مصري = 0.0558 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 17.9227 جنيه مصري

 الريال السعودي

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.7505 ريال سعودي

 الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.6730 درهم إماراتي

 الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.0550 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 18.1708 جنيه سوداني

 الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0085 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 118.1350 دينار جزائري

 الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 2.6510 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 0.3772 دينار بحريني

 الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 1,200.2600 دينار عراقي

 الدينار الاردني

1 دينار اردني = 1.4094 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 0.7095 دينار اردني

 الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 3.3014 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 0.3029 دينار كويتي

 الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 1,521.8900 ليرة لبنانية

 الشيكل الاسرائيلي

1 شيكل اسرائيلي = 0.2766 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.6151 شيكل اسرائيلي

 الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 0.7214 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 1.3862 دينار ليبي

 الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.1060 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 9.4306 درهم مغربي

 الأوقية الموريتانية

1 أوقية موريتانية = 0.0028 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 357.0000 أوقية موريتانية

 الليرة السورية

1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 515.0150 ليرة سورية

 الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 0.0017 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 581.8380 شلن صومالي

 الريال العماني

1 ريال عماني = 2.5974 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 0.3850 ريال عماني

 الريال القطري

1 ريال قطري = 0.2730 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.6625 ريال قطري

 الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 0.3624 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 2.7596 دينار تونسي

 الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0040 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 250.3490 ريال يمني

 الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 178.0500 فرنك جيبوتي

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أسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء أسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء



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أسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء أسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركي الثلاثاء



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