أعلن السكرتير الصحفي لشركة ميرو باربورا بوتسوفا استئناف إمدادات النفط من روسيا إلى سلوفاكيا عبر أوكرانيا مساء الخميس.

وقالت بوتسوفا لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، "استؤنفت مساء الخميس، إمدادات النفط الروسي عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا".. مضيفة: "لقد تم القضاء تماما على مشاكل إمدادات الكهرباء، التي تسببت في انقطاع قصير في إمدادات النفط".

وكانت قناة براتيسلافا التلفزيونية "تي ايه ثري" قد ذكرت في وقت سابق من يوم الخميس أن إمدادات النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا من أوكرانيا إلى سلوفاكيا توقفت بسبب انقطاع التيار الكهربائي.