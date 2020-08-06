اتساع فائض الحساب الجاري الكوري في يونيو

بلغ فائض الحساب الجاري الكوري الجنوبي في يونيو أعلى معدلاته في 8 أشهر في الوقت الذي تتباطأ فيه وتيرة تراجع الصادرات مع إعادة فتح الاقتصادات الرئيسية بعد غلق استمر شهورا في ظل تفشي فيروس كورونا، وفقا لبنك كوريا المركزي وبلغ فائض الحساب في يونيو 6.88 مليار دولار ارتفاعا من 2.29 مليارا في مايو، وفقا للبنك. ويعد الحساب الجاري أوسع مقياس للتجارة الدولية ويعد هذا الرقم الأكبر من نوعه منذ أكتوبر من عام 2019، حيث وصل الفائض إلى 7.83 مليار دولار.

وتراجعت الصادرات التي تمثل نصف الاقتصاد الكوري بنسبة 9.3% إلى40 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات بنسبة 9.8% إلى 34.2 مليار دولار وسجل الحساب المالي والرأسمالي الذي يغطي الاستثمارات عبر الحدود، تدفقا صافيا بلغ 7.15 مليار دولار في يونيو، مقارنة بتدفق صافي بقيمة 3.24 مليار في مايو وكان بنك كوريا المركزي قد توقع في وقت سابق بأن يصل فائض الحساب الجاري لهذا العام إلى 57 مليار دولار، تراجعا من 60 مليارا سجلها العام الماضي.