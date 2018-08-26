48.1 مليار يورو فائض ميزانية ألمانيا في النصف الأول

حققت ألمانيا 48.1 مليار يورو فائضاً في ميزانيتها في النصف الأول 2018. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس في مقره بمدينة فيسبادن أن فائض موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية ارتفع 2.9% بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وحقق أكبر نظام اقتصادي في أوروبا نمواً 0.5% مقابل 0.4% في الربع الأول من العام وعلى أساس سنوي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.3% في الربع الثاني مقابل 1.4% في الربع الأول.
وارتفع معدل إنفاق الأسر الألمانية 0.3% في تراجع عن نسبة الارتفاع التي تحققت في الربع الأول وبلغت 0.5% وارتفع معدل إنفاق الحكومة الألمانية 0.6% مقابل 0.3% في الربع السابق.
وارتفعت الصادرات الألمانية 0.7% في الربع الثاني مقابل انخفاضها 0.3% في الربع الأول كما ارتفعت الواردات 1.7% بعد تراجعها في الربع الماضي 0.2%
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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