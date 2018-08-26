48.1 مليار يورو فائض ميزانية ألمانيا في النصف الأول



حققت ألمانيا 48.1 مليار يورو فائضاً في ميزانيتها في النصف الأول 2018. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس في مقره بمدينة فيسبادن أن فائض موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية ارتفع 2.9% بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وحقق أكبر نظام اقتصادي في أوروبا نمواً 0.5% مقابل 0.4% في الربع الأول من العام وعلى أساس سنوي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.3% في الربع الثاني مقابل 1.4% في الربع الأول.

وارتفع معدل إنفاق الأسر الألمانية 0.3% في تراجع عن نسبة الارتفاع التي تحققت في الربع الأول وبلغت 0.5% وارتفع معدل إنفاق الحكومة الألمانية 0.6% مقابل 0.3% في الربع السابق.

وارتفعت الصادرات الألمانية 0.7% في الربع الثاني مقابل انخفاضها 0.3% في الربع الأول كما ارتفعت الواردات 1.7% بعد تراجعها في الربع الماضي 0.2%