واشنطن تتعهد بتقديم مساعدات إضافية لكييف بقيمة 2.2 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 2.2 مليار دولار، حسبما أفاد المتحدث باسم الوزارة بات رايدر الجمعة. وبهذا يبلغ مجموع المساعدات الأمريكية التي قدمتها أو التي تعهدت بتقديمها لأوكرانيا منذ تعرضها للغزو الروسي قبل عام تقريبا إلى نحو 29.3 مليار دولار.

وأضاف رايدر إن الحزمة الجديدة تشمل معدات الدفاع الجوي والمركبات المدرعة وغيرها .