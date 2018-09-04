تعرف على سعر الريال السعودي في البنوك المصرية الثلاثاء

استقرت أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 4-9-2018، بداية التعاملات، حيث سجل متوسط سعر فى السوق المصرية 4.75 جنيه للشراء و4.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68 جنيه للشراء

4.82 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى

cib 4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع