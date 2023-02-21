تعطل حركة الشحن مع تصاعد الخلاف بين بولندا وبيلاروس

إغلاق الحدود أمام حركة الشحن بين بولندا وبيلاروس مجددًا وقال وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي إنه سيغلق آخر معبر حدودي للشاحنات من بيلاروس اعتبارًا من مساء اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية.