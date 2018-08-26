

قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي «البنك المركزي» جيروم باول، أمس، إنه سيتطلع إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، قائلاً لمجموعة من المصرفيين خلال اجتماع عقد في منطقة جاكسون هول بولاية وايومنج، إن الاقتصاد يسير بشكل جيد، وإن معدل التضخم يتفق والتوقعات.

وأضاف باول في الاجتماع السنوي: «الاقتصاد قوي، والتضخم يقترب من معدلنا المستهدف، وهو 2%، ومعظم من يريد وظيفة يجد واحدة».

وقال باول: إذا استمر النمو القوي في الدخل والوظائف، فمن المحتمل أن يكون من المناسب إجراء زيادات تدريجية في المدى المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية. ولم يتطرق باول للانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مباشرة بأن زيادة أسعار الفائدة ستضر بالنمو الاقتصادي.