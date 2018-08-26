قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي «البنك المركزي» جيروم باول، أمس، إنه سيتطلع إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، قائلاً لمجموعة من المصرفيين خلال اجتماع عقد في منطقة جاكسون هول بولاية وايومنج، إن الاقتصاد يسير بشكل جيد، وإن معدل التضخم يتفق والتوقعات.
وأضاف باول في الاجتماع السنوي: «الاقتصاد قوي، والتضخم يقترب من معدلنا المستهدف، وهو 2%، ومعظم من يريد وظيفة يجد واحدة».
وقال باول: إذا استمر النمو القوي في الدخل والوظائف، فمن المحتمل أن يكون من المناسب إجراء زيادات تدريجية في المدى المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية. ولم يتطرق باول للانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مباشرة بأن زيادة أسعار الفائدة ستضر بالنمو الاقتصادي.
GMT 05:04 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسارتفاع الأسهم اليابانية في التداولات الصباحية
GMT 05:02 2018 الأحد ,26 آب / أغسطس" الصين"المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة كانت بنّاءة
GMT 04:53 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسبورصة تونس تقفل على ارتفاع بنسبة 0.37 %
GMT 04:49 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسالأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.38%
GMT 04:46 2018 الأحد ,26 آب / أغسطسبورصة باريس تغلق على ارتفاع بنسبة 0.24٪
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
أرسل تعليقك