تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الريال السعودي الجمعة
1 درهم إماراتي = 1.0209 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9796 درهم إماراتي
GMT 10:22 2018 الأربعاء ,26 أيلول / سبتمبرمستويات متدنية قياسية جديدة للريال الإيراني إلى 170 ألف ريال للدولار الواحد
GMT 13:25 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبرمؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 0,72 %
GMT 13:10 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبربورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 46.8 نقطة
GMT 13:09 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبرالبورصة الأردنية تغلق على انخفاض
GMT 13:01 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبرالبورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.37 %
أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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