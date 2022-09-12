وزيرة الخزانة الأميركية تتوقع ارتفاع أسعار النفط في الشتاء وأضافت أن الزيادة المحتملة في الأسعار قد تأتي لأن الاتحاد الأوروبي “سيتوقف في الغالب عن شراء النفط الروسي” ويفرض حظرًا