تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم المغربي الأحد

جاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدرهم المغربي في البنوك المغربية اليوم الأحد كالتالي:

1 درهم إماراتي = 2.5643 درهم مغربي

1 درهم مغربي = 0.3900 درهم إماراتي