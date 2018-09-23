تعرف على سعر الدرهم المغربي مقابل الريال السعودي الأحد
1 درهم مغربي = 0.4013 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.4922 درهم مغربي
GMT 04:12 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الفرنك الجيبوتي مقابل الريال السعودي الأحد
GMT 04:10 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الدينار التونسي مقابل الريال السعودي الأحد
GMT 04:08 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي الأحد
GMT 04:06 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الريال العماني مقابل الريال السعودي الأحد
GMT 04:00 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبرتعرف على سعر الشلن الصومالي مقابل الريال السعودي الأحد
تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
أرسل تعليقك