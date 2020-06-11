الاحتياطي الأمريكي يتعهد بمواصلة دعم اقتصاد البلاد

تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، في بيانٍ صادر عنه اليوم، بمواصلة تقديم الدعم الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي، عقب توقعات بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 بالمئة هذا العام، وبلوغ معدل البطالة في البلاد عند 9.3 بالمئة في نهاية العام.

وقال المجلس: إن أزمة الصحة العامة الحالية، ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والوظائف، وستزيد من التضخم في المدى القريب، وقد تشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط.

كما تعهد المجلس بالاستمرار في شراء السندات البالغة نحو 80 مليار دولار شهرياً من سندات الخزانة، و 40 مليار دولار شهرياً من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.