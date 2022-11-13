البورصة المصرية تربح 20.6 مليار جنيه في أسبوع

سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 20.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند 781.7 مليار جنيه، مقابل 761.1 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 2.7%.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 4.39% ، مسجلاً 11756.56 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.81%، ليصل إلى 2231.16 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 1.52% إلى قيمته، ليغلق عند مستوى 3275.29 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 7.3 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.013 مليون ورقة مُنَفّذة على 234 ألف عملية، خلال الأسبوع الماضي.