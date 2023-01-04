قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلغاء المهلة المقررة لبيع حصة شركة الطاقة الأنجلو هولندية شل في مشروع الغاز الطبيعي الروسي ساخالين2 بنهاية العام الماضي، بحسب وثيقة تم نشرها على قاعدة بيانات القوانين الروسية. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن المرسوم الرئاسي الجديد يمنح الحكومة الروسية إدارة عملية بيع حصة شل في المشروع.

وتمتلك شل 5ر27% من أسهم مشروع ساخالين2، ولكنها رفضت تملك حصة في شركة روسية جديدة أسسها الرئيس بوتين بمرسوم جمهوري في يوليو الماضي لتشغيل مشروع ساخالين2، ردا على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. في الوقت نفسه احتفظت الشركات الأجنبية الأخرى المساهمة في المشروع بحصصها في الشركة الروسية الجديدة.