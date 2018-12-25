رئيس الوزراء السوداني يؤكد استمرار دعم الخبز

أعلن معتز موسى رئيس مجلس الوزراء السوداني، أن حكومته ماضية في دعم الخبز، وتوفيره في مختلف مناطق السودان.

وقال إن الحكومة السودانية ستركز على دعم المحتاجين فقط، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في توزيع 100 ألف جوال دقيق يوميا، وسيتم رفع دعم ولاية الخرطوم من 43 ألف جوال إلى 50 ألف جوال يوميا، ودعم باقي الولايات بـ50 ألف جوال.

وأكد رئيس الوزراء السوداني ضرورة وصول الدعم للفقراء لحين تحديد نظام لوصول الخبز لمستحقيه عبر لجان المساجد أو اللجان الشعبية، مشيرا إلى أنها مسؤولية وأمانة تتطلب معرفة لمن يُوَجَّه الدعم.

وأشار خلال رده، اليوم، على تقرير اللجنة العليا حول دراسة مشروع الموازنة العامة 2019 إلى وصول المساحة المزروعة بالقمح إلى 700 ألف فدان، متوقعا وصول الإنتاج إلى مليون طن قمح، في ظل حاجة السودان إلى ما يقرب من مليون و800 ألف طن من القمح سنويا.

وأعلنت وزارة المالية السودانية، مطلع نوفمبر، أن الحكومة زادت دعم الدقيق بنسبة 40%، بعد أن تسبب خفض الدعم، هذا العام، في ارتفاع أسعار الخبز.

وقال بيان للوزارة إن الحكومة السودانية ستنفق 35 مليون جنيه سوداني (737 ألف دولار) يوميا، بدلا من 25 مليونا لدعم الدقيق.