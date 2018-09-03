أسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركي الإثنين

سجلت أسعار العملات العربية مقابل الدولار الأميركي اليوم الإثنين 3-9-2018، بداية التعاملات، حيث بلغت أسعارالعملات العربية مقابل الدولار الأميركي الأسعار كالاتي:
الجنيه المصري
1 جنيه مصري = 0.0561 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 17.8225 جنيه مصري
الريال السعودي
1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 3.7507 ريال سعودي
الدرهم الإماراتي
1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 3.6730 درهم إماراتي
الجنيه السوداني
1 جنيه سوداني = 0.0553 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 18.0745 جنيه سوداني
الدينار الجزائري
1 دينار جزائري = 0.0085 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 117.9810 دينار جزائري
الدينار البحريني
1 دينار بحريني = 2.6515 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 0.3771 دينار بحريني
الدينار العراقي
1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 1,193.7900 دينار عراقي
الدينار الاردني
1 دينار اردني = 1.4094 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 0.7095 دينار اردني
الدينار الكويتي
1 دينار كويتي = 3.3034 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 0.3027 دينار كويتي
الليرة اللبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 1,515.1500 ليرة لبنانية
الشيكل الاسرائيلي
1 شيكل اسرائيلي = 0.2779 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 3.5990 شيكل اسرائيلي
الدينار الليبي
1 دينار ليبي = 0.7253 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 1.3788 دينار ليبي
الدرهم المغربي
1 درهم مغربي = 0.1060 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 9.4355 درهم مغربي
الأوقية الموريتانية
1 أوقية موريتانية = 0.0028 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 357.0000 أوقية موريتانية
الليرة السورية
1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 514.9800 ليرة سورية
الشلن الصومالي
1 شلن صومالي = 0.0017 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 578.7520 شلن صومالي
الريال العماني
1 ريال عماني = 2.5980 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 0.3849 ريال عماني
الريال القطري
1 ريال قطري = 0.2746 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 3.6410 ريال قطري
الدينار التونسي
1 دينار تونسي = 0.3621 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 2.7614 دينار تونسي
الريال اليمني
1 ريال يمني = 0.0040 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 250.3490 ريال يمني
الفرنك الجيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أميركي
1 دولار أميركي = 178.0500 فرنك جيبوتي
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بإطلالة أنيقة أعادتنا إلى سحر هوليوود، امس الأحد، في مدينة البندقية، لحضور مهرجان المدينة السينمائي الخامس والسبعين 75 وسط حشد كبير من النجوم والنجمات. وجذبت غاغا الأنظار لإطلالتها حيث ارتدت بدلة بيضاء أنيقة بينما كانت في طريقها إلى جزيرة ليدو، إلى جانب نجمة فيلم "Fifty Shades" الممثلة داكوتا جونسون، والتي ظهرت ببدلة أنثوية كاروهات من الحرير عند وصولهما إلى القارب. وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليدي غاغا- واسمها الحقيقي ستيفاني جيرمانوتا- كانت تبرز انوثتها من خلال تنورة بيضاء متوسطة الطول مع قميص "كروب توب" والذي كشف عن خصرها بالاضافة إلى معطف طويل وواسع، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء ذو كعب عال، واكملت اطلالتها بنظارة شمسية عصرية، وحقيبة جلدية. قامت غاغا بتصفيف شعرها الأشقر في شكل مستوحى من الطراز القديم والكلاسيكي، واكملت مظهرها الرائع بلمسة من
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