أسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركي الإثنين

سجلت أسعار العملات العربية مقابل الدولار الأميركي اليوم الإثنين 3-9-2018، بداية التعاملات، حيث بلغت أسعارالعملات العربية مقابل الدولار الأميركي الأسعار كالاتي:

الجنيه المصري

1 جنيه مصري = 0.0561 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 17.8225 جنيه مصري

الريال السعودي

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.7507 ريال سعودي

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 0.2723 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.6730 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.0553 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 18.0745 جنيه سوداني

الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0085 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 117.9810 دينار جزائري

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 2.6515 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 0.3771 دينار بحريني

الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 1,193.7900 دينار عراقي

الدينار الاردني

1 دينار اردني = 1.4094 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 0.7095 دينار اردني

الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 3.3034 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 0.3027 دينار كويتي

الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0007 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 1,515.1500 ليرة لبنانية

الشيكل الاسرائيلي

1 شيكل اسرائيلي = 0.2779 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.5990 شيكل اسرائيلي

الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 0.7253 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 1.3788 دينار ليبي

الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.1060 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 9.4355 درهم مغربي

الأوقية الموريتانية

1 أوقية موريتانية = 0.0028 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 357.0000 أوقية موريتانية

الليرة السورية

1 ليرة سورية = 0.0019 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 514.9800 ليرة سورية

الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 0.0017 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 578.7520 شلن صومالي

الريال العماني

1 ريال عماني = 2.5980 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 0.3849 ريال عماني

الريال القطري

1 ريال قطري = 0.2746 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 3.6410 ريال قطري

الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 0.3621 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 2.7614 دينار تونسي

الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0040 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 250.3490 ريال يمني

الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 0.0056 دولار أميركي

1 دولار أميركي = 178.0500 فرنك جيبوتي