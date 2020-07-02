درجة الحرارة المتوقعة في الاردن اليوم الخميس 2 يوليو تموز 2020
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درجة الحرارة المتوقعة في الاردن اليوم الخميس 2 يوليو / تموز 2020

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درجة الحرارة المتوقعة في الاردن اليوم الخميس 2 يوليو تموز 2020 درجة الحرارة المتوقعة في الاردن اليوم الخميس 2 يوليو تموز 2020



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