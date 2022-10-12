هبوط طائرة شحن من طراز بوينج فى الولايات المتحدة بعد فقدان أحد إطاراتها
آخر تحديث GMT03:59:28
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

هبوط طائرة شحن من طراز بوينج فى الولايات المتحدة بعد فقدان أحد إطاراتها

العرب اليوم -

العرب اليوم - هبوط طائرة شحن من طراز بوينج فى الولايات المتحدة بعد فقدان أحد إطاراتها

عاجل
واشنطن ـ العرب اليوم

فقدت طائرة شحن كبيرة أحد إطاراتها خلال الإقلاع الثلاثاء في إيطاليا، لكنها تمكنت من الهبوط بسلام في الولايات المتحدة بعد عبور المحيط الأطلسي.

 

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هبوط طائرة شحن من طراز بوينج فى الولايات المتحدة بعد فقدان أحد إطاراتها هبوط طائرة شحن من طراز بوينج فى الولايات المتحدة بعد فقدان أحد إطاراتها



أخبار ذات صلة

GMT 12:40 2022 الإثنين ,10 تشرين الأول / أكتوبر

أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر
العرب اليوم - أسعار الغاز في أوروبا تنخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر

GMT 10:05 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أميركا تبيع 10 ملايين برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة أسعار النفط
العرب اليوم - أميركا تبيع 10 ملايين برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة أسعار النفط

GMT 04:29 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

اختراق أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم وسرقة 570 مليون دولار
العرب اليوم - اختراق أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم وسرقة 570 مليون دولار

GMT 17:06 2022 الجمعة ,07 تشرين الأول / أكتوبر

النفط يحلق بعد قرار أوبك+ بخفض الإنتاج وبرنت فوق 98 دولاراً
العرب اليوم - النفط يحلق بعد قرار أوبك+ بخفض الإنتاج وبرنت فوق 98 دولاراً

GMT 13:25 2022 الجمعة ,07 تشرين الأول / أكتوبر

اليورو يصعد أمام الروبل إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين
العرب اليوم - اليورو يصعد أمام الروبل إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

لجين عمران تتألق بإطلالة خريفية مبهجة باللون الوردي

القاهرة ـ العرب اليوم

خطفت أحدث إطلالة للإعلامية لجين عمران الأنظار بشكل لافت، حيث جاءت بستايل خريفي جديد مبهج باللون الوردي، وهو على غير المتوقع في ألوان الإطلالات الخريفية التي تتميز بالميل أكثر نحو درجات الأزرق والألوان الداكنة بشكل عام، وجاء ستايل لجين عمران في أحدث ظهور بإطلالة كاملة متناسقة باللونين الأسود والوردي. وجاءت إطلالة لجين عمران في أحدث ظهور  بستايل خريفي لافت عبارة عن تنورة قصير للركبة باللون الأسود، وبليزر طويل بنقشة الكاروهات باللون الوردي، بأسلوب مغلق ومنسق مع حزام باللون الأسود من الوسط، ولم تكتمل أناقة الإطلالة إلى هذا الحد، وإنما نسقت لجين عمران مع اللوك حذاء طويل باللون الوردي، وهو ما بدا متناسقًا بشكل لافت مع لون البليزر، وكانت اكسسواراتها عبارة عن حقيبة وقبعة باللون الأسود، لتتناسق مع لون التنورة. وفي إطلالة لجي...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:02 2022 الثلاثاء ,11 تشرين الأول / أكتوبر

إطلالات خريفية من وحي كارمن سليمان
العرب اليوم - إطلالات خريفية من وحي كارمن سليمان

GMT 05:58 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

ميلانو الإيطالية الوجهة المثالية لعشاق الثقافة والتسوق الشتوي الراقي
العرب اليوم - ميلانو الإيطالية الوجهة المثالية لعشاق الثقافة والتسوق الشتوي الراقي

GMT 06:16 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

مختارات مثالية من الشموع لمُحبّي الرومانسية والهدوء
العرب اليوم - مختارات مثالية من الشموع لمُحبّي الرومانسية والهدوء

GMT 02:33 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر

بلينكن يؤكد «العمل الوثيق» مع السعودية لتمديد الهدنة في اليمن
العرب اليوم - بلينكن يؤكد «العمل الوثيق» مع السعودية لتمديد الهدنة في اليمن

GMT 06:25 2022 الثلاثاء ,11 تشرين الأول / أكتوبر

الملكة رانيا تفاجئ "يوتيوبر" أردنياً على الهواء مباشرة
العرب اليوم - الملكة رانيا تفاجئ "يوتيوبر" أردنياً على الهواء مباشرة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 09:20 2022 الأربعاء ,21 أيلول / سبتمبر

مشكلات العين تُشكل خطر الإصابة بالخرف
العرب اليوم - مشكلات العين تُشكل خطر الإصابة بالخرف

GMT 12:23 2022 الأحد ,25 أيلول / سبتمبر

5 أطعمة ينصح خبراء التغذية بتجنبها
العرب اليوم - 5 أطعمة ينصح خبراء التغذية بتجنبها

GMT 02:59 2022 الجمعة ,23 أيلول / سبتمبر

زيت الزيتون يَحمي من مرض السكري والسرطان
العرب اليوم - زيت الزيتون يَحمي من مرض السكري والسرطان

GMT 05:19 2022 الجمعة ,30 أيلول / سبتمبر

طرق لخفض ضغط الدم لتجنب الإصابة بأمراض القلب
العرب اليوم - طرق لخفض ضغط الدم لتجنب الإصابة بأمراض القلب

GMT 08:34 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

المُعلم الكشكول!
العرب اليوم - المُعلم الكشكول!

GMT 04:58 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايو

أنواع فيتامين "الأوميجا" تعمل على تغذية الجسم
العرب اليوم - أنواع فيتامين "الأوميجا" تعمل على تغذية الجسم

GMT 07:47 2022 السبت ,24 أيلول / سبتمبر

بايدن يؤكد أن إدارته نُخطط لخفض وفيات السرطان إلى 50%
العرب اليوم - بايدن يؤكد أن إدارته نُخطط لخفض وفيات السرطان إلى 50%

GMT 03:11 2022 الخميس ,22 أيلول / سبتمبر

تناول المشروبات الغازية لهما تأثير ضار على الكبد
العرب اليوم - تناول المشروبات الغازية لهما تأثير ضار على الكبد

GMT 21:26 2022 الثلاثاء ,20 أيلول / سبتمبر

دراسة الشاي يحميك من أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري
العرب اليوم - دراسة الشاي يحميك من أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري

GMT 16:38 2018 الإثنين ,10 كانون الأول / ديسمبر

أسباب شعور البعض بالصداع بعد شرب القهوة أو الشاي
العرب اليوم - أسباب شعور البعض بالصداع بعد شرب القهوة أو الشاي

GMT 07:45 2017 السبت ,02 أيلول / سبتمبر

الإعلامي المصري شريف مدكور يرسم وشمًا بالحناء على الهواء
العرب اليوم - الإعلامي المصري شريف مدكور يرسم وشمًا بالحناء على الهواء

GMT 09:40 2015 السبت ,15 آب / أغسطس

علماء الآثار يكتشفون كنزًا من المجوهرات القديمة في قبر امرأة سرماتية محاربة
العرب اليوم - علماء الآثار يكتشفون كنزًا من المجوهرات القديمة في قبر امرأة سرماتية محاربة

GMT 12:11 2014 الأحد ,27 تموز / يوليو

ألوان غرف النوم العصرية تعكس بساطة وأناقة ذوقك
العرب اليوم - ألوان غرف النوم العصرية تعكس بساطة وأناقة ذوقك

GMT 06:59 2022 السبت ,24 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أن أكثر المشروبات شعبية واستهلاكا في العالم يبعد خطر داء السكري
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن أكثر المشروبات شعبية واستهلاكا في العالم يبعد خطر داء السكري

GMT 16:10 2020 الخميس ,06 آب / أغسطس

العثور على جثة الفنانة الأرجنتينية نيرة كوفرسس في موقع انفجار بيروت
العرب اليوم - العثور على جثة الفنانة الأرجنتينية نيرة كوفرسس في موقع انفجار بيروت
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab