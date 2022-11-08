ارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها خلال شهر

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال تعاملات الاثنين، بأكثر من 10% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ شهر. وارتفع سعر الغاز تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 11.5% إلى 7.136 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى سعر له منذ 6 أكتوبر الماضي. وظادت الأسعار بسبب احتمالات تزايد الطلب خلال موجات الصقيع في الشتاء مع نقص الإمدادات.