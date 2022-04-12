اليورو يبدأ التعافي مدفوعا بتقدم ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية

بدا أن اليورو في طريقه اليوم الاثنين لإنهاء سلسلة من الخسائر استمرت لسبعة أيام على التوالي مقابل الدولار، إذ صعدت العملة الأوروبية الموحدة بعد أن تغلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان في أول جولة من الانتخابات الرئاسية. وكان قلق المستثمرين من التوجهات المستقبلية لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد ضغط على العملة وأضاف لمخاوف بشأن الكلفة الاقتصادية للحرب في أوكرانيا. وفي تلك الأثناء، صعد الدولار أيضا مدعوما بزيادة عوائد السندات الأميركية وتوقعات بشأن تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) سريعا لكبح التضخم.