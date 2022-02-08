وزيرة المالية التونسية تبحث مع صندوق النقد ملامح التعاون القادم

بحثت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري مع المدير الجديد لمكتب صندوق النقد الدولي بتونس مارك جيرارد ملامح التعاون القادم. وذكرت وزارة المالية التونسية في بيان أن الجانبين بحثا ملامح التعاون القائم بين تونس وصندوق النقد الدولي وبرنامج العمل للفترة القادمة.