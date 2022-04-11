العراق يدعو لتأسيس شركة نفطية جديدة بأربيل ومراجعة عقود كردستان

دعا وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار الاثنين، لمراجعة عقود إقليم كردستان العراق وتأسيس شركة نفطية جديدة في الإقليم. ونقلت وزارة النفط في بيان عن عبد الجبار قوله في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وفد إقليم كردستان خالد شواني قوله إن "المبادى الأساسية تضمنت إرسال كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة كردستان مع الدول والشركات النفطية لغرض مراجعتها وتعديلها وتحسينها". وأضاف الوزير أنه جرت مناقشة تحويل جهة التعاقد من وزارة الثروات الطبيعية إلى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض بموجب قرار من مجلس الوزراء يكون مقرها في أربيل. وأشار إلى أن الشركة الجديدة ستكون مملوكة للسلطة الاتحادية ومخولة بإدارة مجمل النشاط النفطي "بموجب صلاحيات ومعايير وأصول يتم إعدادها وتقديرها من قبل شركة النفط الوطنية ووزارة النفط الاتحادية". وقال الوزير إن الأساسيات تتضمن أيضاً حساب ضمان يتبع لوزارة المالية في أحد المصارف العالمية لإيداع كافة إيرادات بيع وتصدير النفط الخام مع استخدامه لتأمين المدفوعات لصالح إقليم كردستان في حال تأخير إرسالها.