رئيس وزراء إيطاليا يصل الجزائر لتوقيع اتفاقيات في قطاع الطاقة

قالت وكالة الأنباء الجزائرية الاثنين، إن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، وصل إلى العاصمة الجزائر في زيارة لتوقيع اتفاقيات وصفتها بـ"المهمة" في قطاع الطاقة. وقالت الوكالة إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل دراجي الذي يرافقه وزير الخارجية ووزير الطاقة روبرتو شينغولاني، بالقصر الرئاسي. وذكرت أن رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن كان في استقبال نظيره الإيطالي عند وصوله لمطار هواري بومدين الدولي. ونقلت الوكالة الجزائرية عن بيان لرئاسة الجمهورية أن الزيارة تأتي "في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين".