سعر الريال السعودي مقابل الدولار أمريكي اليوم الأحد 19 يوليو تموز 2020
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سعر الريال السعودي مقابل الدولار أمريكي اليوم الأحد 19 يوليو / تموز 2020

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العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الدولار أمريكي اليوم الأحد 19 يوليو / تموز 2020

الدولار أمريكي
الرياض ـ العرب اليوم

1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي

 1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي

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سعر الريال السعودي مقابل الدولار أمريكي اليوم الأحد 19 يوليو تموز 2020 سعر الريال السعودي مقابل الدولار أمريكي اليوم الأحد 19 يوليو تموز 2020



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