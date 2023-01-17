الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

سجل الجنيه الإسترليني تراجعا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وانخفضَ الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.22% ليتداول عند 1.2195 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.19%، إلى 1.1271 يورو.